Brindisi, tutto pronto per l'esordio in campionato: previsti a settembre tre derby pugliesi

Reduce dall'eliminazione in Coppa Italia Serie D per mano del Fasano (risultato di 2-1), il Brindisi è pronto a catapultarsi sul campionato, che inizierà nel prossimo weekend. La formazione guidata da Ciro Danucci, protagonista in estate con un mercato ambizioso, affronterà due impegni tra le mura amiche dello stadio Fanuzzi e due in trasferta: ben tre di queste partite saranno dei derby pugliesi.

Si comincia domenica 4 settembre, allo stadio Fittipaldi, contro il Francavilla sul Sinni; il primo impegno casalingo della stagione è fissato per domenica 11 settembre contro il Bitonto, mentre a seguire ci sarà la sfida dello stadio Vicino di fronte al Gravina (domenica 18 settembre). Il Brindisi chiuderà il cammino di questo mese il 25 settembre, in casa, ospitando il Casarano.