Brindisi, nel mese di maggio serve l'ultimo sprint per la salvezza

Altre quattro tappe da superare per tagliare il traguardo della salvezza, dopo aver disputato una seconda parte di stagione al di poco fruttuosa. Il Brindisi è atteso dall'ultimo mese di regular season con l'obiettivo di portare a casa un bel quantitativo di punti per ottenere la tanto sospirata permanenza in Serie D. Due le partite da disputare in casa, altrettante quelle da giocare in trasferta.

Mercoledì 4 maggio, allo stadio Fanuzzi, arriverà il Lavello, con l'Audace Cerignola vincitore del campionato che sarà l'avversario del match dello stadio Monterisi, domenica 8 maggio; l'ultimo impegno casalingo sarà contro la Mariglianese (15 maggio), mentre a chiudere, il 22, ci sarà la sfida sul campo della Virtus Matino.