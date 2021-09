Brindisi, Chianese: "La squadra è pronta per il match col Bitonto, è ora di fare punti"

Ancora il Bitonto sul cammino del Brindisi: dopo il match del primo turno di Coppa Italia di Serie D vinto dai neroverdi per 1-0 allo stadio Città degli Ulivi, i biancazzurri affronteranno di nuovo gli uomini allenati da Claudio De Luca in campionato, al Fanuzzi, nel match valevole per la seconda giornata del girone H. L'allenatore del Brindisi Mauro Chianese ha presentato la sfida alla vigilia:

"La squadra si è allenata bene, li ho visti sul pezzo, giochiamo in casa ed è ora di fare punti. Serve la scintilla per aiutare ad innalzare il morale dei ragazzi. Dopo la vittoria sul Matino varie situazioni ci sono state sfavorevoli ma non abbiamo mai demeritato. Sono orgoglioso di allenare questo gruppo che sono sicuro regalerà tante soddisfazioni ai suoi tifosi".

Il Brindisi ha reso nota la lista dei convocati per il match. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Giappone, Cervellera

Difensori: Spinelli, Di Pasquale, Alfano, Capuozzo A., Falivene, Laneve, Armenia

Centrocampisti: Vignes, Esposito, De Luca, Sterpone, Gaeta

Attaccanti: Garofalo, Badje, Rekik, Serafino, Pisanello, Capuozzo E., Di Giulio