Brindisi, Chianese in vista della gara contro la Nocerina: "La squadra è sul pezzo, ci sta mancando solo il risultato"

Brindisi alla ricerca dei primi punti in campionato, dopo le due sconfitte rimediate contro Francavilla sul Sinni e Bitonto. L'avversario del match della terza giornata del campionato di Serie D, girone H, sarà la Nocerina (domenica 3 ottobre, allo stadio San Francesco D'Assisi, ore 15:00) : un impegno fondamentale per i biancazzurri, che dovranno mettere tutta la loro grinta e carattere per portare a casa un risultato positivo. Il tecnico del Brindisi ha presentato la sfida alla vigilia della gara. Queste le sue parole riportate dai canali ufficiali del Brindisi:

"La squadra si è allenata bene, è sul pezzo. Quello che sta mancando è il risultato, però io da allenatore devo valutare la prestazione, i risultati saranno una conseguenza. Auguriamo a Siciliano una pronta guarigione, abbiamo preso un profilo diverso rispetto al suo per la difesa. Merito? Ha qualità umane e professionali, può far bene sia in campo che nello spogliatoio. Nocerina? Avranno i loro tifosi presenti allo stadio, e questo è sicuramente un vantaggio per loro. Noi resteremo in Campania dopo la partita di domani per preparare meglio la sfida al Sorrento di mercoledì. Lo staff del club, partendo dal Magazziniere sino al Presidente, passando per la squadra di Comunicazione, è di tutto rispetto, mi permettono di lavorare tranquillo. La Nocerina gioca al calcio, per noi è un fatto positivo".