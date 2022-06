Brindisi, tutte le info sulla campagna abbonamenti 2022/2023

Il Brindisi ha reso noto lo svolgimento della campagna abbonamenti per il campionato di Serie D 2022/2023. La prima fase è partita oggi e si protrarrà fino al 6 luglio; la seconda fase invece durerà dal 9 al 30 luglio. Sarà possibile sottoscrivere l'abbonamento presso il Brindisi Play Store di Viale Commenda 53, mentre nel corso del campionato la società si è riservata della possibilità di istutire due giornate Forza Brindisi. Diverse le iniziative previste per i tifosi:

Il sorteggio per presenziare in conferenza stampa

Il sorteggio 'Viaggio con il club', trasferta con la dirigenza del Brindisi

'Una domenica in tribuna stampa', con la possibilità di realizzare contenuti per la web TV

Esordio Coppa Italia 2 euro

Brindisi, i prezzi della prima e della seconda fase della campagna abbonamenti

Il club biancazzurro ha elencato i prezzi delle due fasi della campagna. Di seguito quelli relativi alla prima:

Curva: 110 euro

Gradinata: 130 euro

Tribuna Laterale Est: 160 euro

Tribuna Laterale Ovest: 160 euro

Chi sosttoscriverà l'abbonamento nella prima fase avrà diritto alla scontistica del 10% per L'Amor Di Latte, del 10% per L'Aspirapolvere su tre iniziative commerciali e il 10% per il Playstore su tre iniziative commerciali. Riguardo la seconda fase, i prezzi sono i seguenti:

Curva: 130 euro

Gradinata: 170 euro

Tribuna Laterale Est: 200 euro

Tribuna Laterale Ovest: 200 euro

I prezzi ridotti della campagna abbonamenti 2022/2023

Sono stati inoltre disposti i prezzi ridotti per gli abbonamenti riservati agli Over 70, gli Under 15 e gli Under 10.