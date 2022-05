Brindisi, è salvezza! Sconfitta indolore contro la Mariglianese

Il Brindisi ottiene la salvezza matematica in Serie D, nonostante il ko subito per mano della Mariglianese allo stadio Fanuzzi. A risultare decisive infatti sono state le contemporanee sconfitte del Nardò contro il Fasano (3-2) e del Lavello contro il Sorrento per 2-1: lo scarto dalla zona playout ad una giornata dalla fine, contando anche il recupero del Brindisi contro l'Audace Cerignola, è di 4 punti (46 vs 42) e non è piu colmabile. Gli ospiti si sono portati in avanti al 33', quando Aracri ha trovato la rete. Una caduta indolore per i biancazzurri, che possono così festeggiare l'agognato traguardo raggiunto dopo una cavalcata nella seconda parte di stagione.