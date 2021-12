Brindisi, Esposito sul match contro il Nardò: "É stata una gara ostica, non abbiamo paura di nessuno"

Ha portato in vantaggio il Brindisi segnando il suo primo gol stagionale nelle 11 presenze raccolte finora in campionato, anche se alla fine non è bastato ai biancazzurri per portare a casa i tre punti. Il centrocampista classe 2001 Alessio Esposito è stato tra i protagonisti del pareggio per 1-1 contro il Nardò, nel match della quindicesima giornata del girone H della Serie D che comunque ha dato continuità alla striscia positiva del Brindisi, ora arrivata a tre risultati utili di fila. Esposito ha commentato così il match con le dichiarazioni riportate dai canali ufficiali del club:

"I primi venti minuti abbiamo tenuto in mano la partita trovando con merito il gol. Poi è subentrata un po' di stanchezza e loro hanno iniziato a spingere. È stata una partita ostica. Dedico il gol a mia nonna, che è venuta a mancare mesi fa, questa era la sua festa. Non abbiamo paura di nessuno. Rispettiamo tutti gli avversari, ma proveremo a prendere più punti possibili per raggiungere il nostro obiettivo ".