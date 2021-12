Brindisi, Di Costanzo sul match contro il Nardò: "Siamo contenti a metà per il risultato, siamo stati sempre in partita"

Il Brindisi ha infilato il terzo risultato utile di fila contro il Nardò, nel match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie D terminato 1-1. La formazione biancazzurra dunque è riuscita a dare continuità al pareggio a reti bianche ottenuto col Bisceglie e alla fondamentale vittoria per 2-1 sul campo della Casertana, proseguendo la rincorsa verso l'obiettivo salvezza. Il tecnico Nello Di Costanzo ha commentato così il match, con le dichiarazioni riportate dai canali ufficiali del club: "Il gol del Nardò è frutto di un evidente fuorigioco. Dispiace che partite così importanti vengano rovinate da scelte di assistenti di linea poco attenti. Siamo contenti a metà per questo risultato; loro hanno meritato il pareggio perché dopo il pari hanno alzato il baricentro, anche se il loro portiere si è superato su Trové. Sono una squadra di categoria, ma noi siamo stati sempre in partita".

Sul prossimo impegno dei biancazzurri: "Ora giocheremo con il Lavello, una squadra di alta classifica. Dovremmo tenere alta la concentrazione e fare la nostra partita. Mi spiace per l'infortunio occorso a Romano, speriamo non sia nulla di grave".