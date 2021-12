Brindisi-Nardò, ecco come acquistare i biglietti per la partita

Il Brindisi ha reso note le disposizioni per l'acquisto dei biglietti della partita contro il Nardò, in programma mercoledì 8 dicembre e valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie D, girone H. L'incontro si disputerà allo stadio Guarini di Mesagne.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Brindisi tramite i propri canali ufficiali:

SSD Brindisi comunica che da questa mattina sarà possibile acquistare i biglietti per il match di domani pomeriggio contro il Nardò, valido per il quindicesimo turno del campionato nazionale di Serie D Girone H, che si disputerà al Guarini di Mesagne.

Si possono acquistare i ticket presso i seguenti punti vendita:

- Edicola Falco di via Conserva;

-Agenzia Betitaly di via Andrea Bafile 37;

- Store L'aspirapolvere di via Aldo Moro 127.

Costo dei biglietti: 10 euro. Posti disponibili: 450.

Dalle ore 13 di domani, poi, sarà possibile acquistare i biglietti presso i botteghini dello Stadio Guarini di Mesagne.

INFO UTILI PER I TIFOSI:

- premunirsi, in tempo utile, del biglietto d’ingresso;

- rispettare le norme in materia di contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19;

- attenersi alle disposizioni del personale steward preposto all’accoglienza e ai servizi di controllo.

Si ricorda che l'accesso al "Guarini” sarà riservato ai soli possessori del Super Green Pass come da decreto ministeriale.