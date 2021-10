Brindisi ancora ko: la Nocerina si impone con un secco 3-0

Cade ancora una volta il Brindisi, finora a secco di punti in questo avvio di campionato: nella terza giornata del campionato di Serie D, girone H, gli uomini di Mauro Chianese sono stati sconfitta dalla Nocerina allo stadio San Francesco D'Assisi. Tra i titolari va subito in campo il neo-arrivato Nallo, che si piazza in difesa assieme a Spinelli. I padroni di casa conducono l'incontro e passano subito in vantaggio, grazie ad Esposito che viene servito da Talamo battendo l'incolpevole Giappone; Palmieri sfiora qualche minuto dopo il raddoppio, che arriva successivamente ancora con Esposito (75'). Il tris è ad opera di Talamo. Terza sconfitta in altrettante partite di campionato per il Brindisi, che resta così in fondo alla classifica a quota zero punti: i biancazzurri, come preannunciato da mister Chianese alla vigilia, rimarranno in Campania per preparare l'impegno del turno infrasettamanale in casa del Sorrento.