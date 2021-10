Gargiulo condanna il Brindisi: contro il Sorrento arriva la quarta sconfitta in campionato

Non si risolleva il Brindisi, che nella quarta giornata del campionato di Serie D, girone H, trova la quarta sconfitta di questo inizio di stagione contro il Sorrento, allo stadio Italia. La gara ha visto i padroni di casa tenere il pallino del gioco soprattutto nella fase iniziale: al primo vero affondo è arrivato il vantaggio firmato da Gargiulo, che approfitta di una deviazione di Nallo sul cross di Cassata per battere Cervellera (13'). Quattro minuti il Sorrento si riaffaccia dalle parti della difesa brindisina in occasione del tentativo di Iadaresta, che però viene sventato dall'intervento di Vignes; i rossoneri non si fermano e vanno vicini al raddoppio con Cassata, che prima scaglia un bolide deviato in corner da Cervellera per poi farsi respingere un tentativo ravvicinato dallo stesso estremo difensore. A inizio ripresa il tecnico Mauro Chianese inserisce Badje e De Luca al posto di Napolitano e Sterpone e la squadra reagisce: proprio Badje va vicinissimo al pari mandando un colpo di testa di poco alto sulla traversa su situazione da corner, il centrocampista invece per poco non beffa il portiere avversario grazie ad un tiro-cross. Tuttavia il Sorrento riesce a controllare il finale di partita ed argina i biancazzurri, che vengono sconfitti 1-0. La truppa allenata da Chianese resta così ferma a quota zero punti.