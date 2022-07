Brindisi, previsti tre stage per il settore giovanile: le info

Il Brindisi lavora anche sul settore giovanile, con degli stage in programma per la prossima settimana e che vedranno coinvolte diverse categorie. Lunedì 11 luglio sarà la volta dello stage per la formazione Juniores guidata da Luigi Vergallo, dedicato ai nati del 2004 e 2005, mentre il giorno dopo si esibiranno i Giovanissimi Regionali Under 15 del tecnico Fabio Marangio (i nati dal 2008 al 2010); si chiuderà mercoledì 13 con gli Allievi Regionali Under 17, i calciatori nati dal 2006 al 2007, guidati dall'allenatore Mino Semeraro. Gli appuntamenti avranno luogo presso il precampo dello stadio Fanuzzi, alle 17:00. I partecipanti potranno aderire contattando i canali ufficiali del club (maggiori informazioni sulla pagina Facebook del settore giovanile del Brindisi) e dovranno presentarsi con un certificato medico di idoneità sportiva e un nulla osta in caso essi siano tesserati di altre squadre.