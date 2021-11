Brindisi, Di Costanzo in vista della gara contro il Team Altamura: "C'è voglia di fare nello spogliatoio, vogliamo acquisire maggiore solidità"

Nell'undicesima giornata del campionato di Serie D, girone H, il Brindisi se la vedrà contro il Team Altamura nel confronto che si disputerà allo stadio Demitri di Maruggio, vista l'indisponibilità del Fanuzzi per via dei lavori al manto erboso. Il tecnico dei biancazzurri Nello Di Costanzo ha presentato alla vigilia la gara, sottolineando la necessità di seguire la scia positiva del pareggio ottenuto a Casarano.

"A Casarano abbiamo messo un mattoncino sul nostro percorso -ha detto Di Costanzo-. Siamo stati più solidi rispetto alla partita giocata contro il Fasano anche se abbiamo creato meno. Tuttavia reputo la solidità una prerogativa importante per il nostro percorso di crescita. Mancano tante partire ancora ed il nostro obiettivo è di arrivare al girone di ritorno con convinzione e solidità. Nel girone di ritorno dovremo avere un ruolino di marcia da medio alta classifica per raggiungere il nostro obiettivo. Nello spogliatoio c'è entusiasmo e voglia di fare. C'è un clima di ottimismo e si lavora con serietà".

Sulla situazione della squadra: "Non guardiamo la classifica; se non arriverà la salvezza diretta ci giocheremo la permanenza in D con la consapevolezza dei nostri mezzi. L'infermiera? Zappacosta non recupera".