Brindisi, Di Costanzo: "A Casarano con maggiore convinzione, dobbiamo essere più cattivi"

Trasferta impegnativa per il Brindisi, ancora alla ricerca della prima vittoria in questo campionato in modo da iniziare a risalire la classifica. I biancazzurri, nella decima giornata del girone H della Serie D, affronteranno allo stadio Capozza il Casarano (domenica 7 novembre, alle ore 14:30). L'allenatore Nello Di Costanzo ha presentato così la partita: "Il Casarano sarà motivato in quanto, avendo perso domenica, avrà voglia di riscatto; la stessa voglia che abbiamo noi. Affronteremo la partita con maggiore convinzione rispetto a domenica scorsa, creiamo tanto ma dobbiamo concretizzare di più restando però compatti in tutti gli altri reparti. Dobbiamo essere più cattivi, agonisticamente parlando.Potranno esserci dei cambiamenti rispetto a domenica scorsa, stiamo lavorando anche su questo per non essere prevedibili. Ci tengo molto a ringraziare la tifoseria che domenica ha mostrato molta maturità".

Sulla rosa: "Non ci siamo fermati sul mercato, sono arrivati Moi e Romano, già aggregati alla squadra. Stiamo rinforzando la rosa in prospettiva futura per essere in grado di fare un girone di ritorno straordinario per raggiungere il nostro obiettivo. Siamo in ritardo rispetto alle altre, iniziamo da ora come se avessimo dei punti di penalizzazione, ma vogliamo risalire la china".

Il Brindisi ha inoltre roso nota la lista dei convocati che prenderanno parte al match. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Cervellera, Manca

Difensori: Spinelli, Falivene, Laneve, Moi, Romano

Centrocampisti: , Silvestro, Esposito, De Luca, Sibilla, Galdean, Gaeta, Zappacosta, Merito, Falzetta

Attaccanti: Trové,Badje, Rekik, Kordic, Bubalo