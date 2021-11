Casarano-Brindisi, il match finisce a reti bianche: secondo pareggio stagionale per i biancazzurri

Squadra in casa

Rimane ancora a secco di vittorie il Brindisi, che allo stadio Capozza contro il Casarano ottiene un pareggio, il secondo stagionale dopo quello ottenuto al Fanuzzi contro il San Giorgio (si tratta del primo punto fuori casa). Gli ospiti scendono in campo col 3-5-2 e schierano subito il neoarrivato Moi al centro della difesa assieme a Spinelli ed Esposito. Il Brindisi ha la ghiotta occasione di sbloccare il risultato nelle prime battute con un calcio di rigore, ma Galdean coglie la traversa. Questo il principale sussulto nel primo tempo, a cui segue una ripresa dove i biancazzurri resistono agli assalti avversari senza trovare lo spunto per rompere gli equilibri. Finisce così, 0-0: il Brindisi rimane all'ultimo posto in classifica a quota 2 punti.