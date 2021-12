Impresa del Brindisi allo stadio Pinto: Casertana battuta 2-0 e primo successo stagionale

Il Brindisi coglie una vera e propria impresa allo stadio Pinto, nel match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie D, girone H. I biancazzurri allenati da Nello Di Costanzo infatti hanno ottenuto il primo successo stagionale contro la Casertana. I padroni di casa spingono forte nelle prime battute di gara col tentativo di Felleca che però non crea pericoli alla porta difesa da Cervellera. I biancazzurri trovano il vantaggio al 35' grazie alla terze rete in campionato di Kordic. La Casertana replica ad grazie a Vicente il cui tiro però finisce di poco a lato. I padroni di casa premono ulteriormente il piede sull'acceleratore e a inizio ripresa conferzionano una grossa occasione con Felleca che però da posizione favorevole non inquadra la porta; poco dopo il Brindisi coglie un palo in occasione del tentativo di Bubalo. Lo stesso attaccante poi riesce a raddoppiare al 77'. Finisce così,2-0, il Brindisi sale a 7 punti in classifica e accorcia sulla Virtus Matino, ora lontana una lunghezza.