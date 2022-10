Un Fasano tutto cuore rimonta la Cavese: al Lamberti finisce 2-2

Allo stadio Lamberti il Fasano ha ripreso la Cavese sul 2-0, compiendo una rimonta tutta grinta e agonismo: è terminato 2-2 il match valevole per la settima giornata del campionato di Serie D, girone H. Al 26' la Cavese ha sbloccato la partita: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Munoz ha raccolto una carambola e dal limite dell'area ha battuto Ceka grazie ad un violento tiro. Poco dopo i padroni di casa hanno raddoppiato con Foggia, abile ad insaccare di testa un cross di Maffei (36'). I biancazzurri successivamente sono andati molto vicini ad accorciare le distanze: a seguito di un corner, Calabria ha centrato la traversa.

Nella ripresa è giunto l'episodio che ha permesso al Fasano di rientrare in gara. Calabria, in area di rigore, è stato atterrato da Rossi. Sul dischetto si è presentato Corvino, freddo nel battere il portiere Colombo. La formazione guidata da Ivan Tisci, galvanizzata, ha continuato a fare la propria gara e al 74' ha pareggiato i conti grazie a Battista (terzo centro per lui in questa stagione). Nel finale i biancazzurri non sono riusciti a sfruttare una ripartenza orchestrata dallo stesso Battista, che ha servito Lezzi con un passaggio fuori misura: Il Fasano dopo questo risultato è salito a quota 15 punti in classifica, assieme al Casarano.