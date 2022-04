Serie D, ecco le variazioni del calendario del girone H

La Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di riprogrammare le ultime partite in modo da far svolgere i recuperi e consentire il proseguimento del campionato in condizioni di parità per tutte le squadre. Ecco i cambiamenti riguardanti il raggruppamento che racchiude Brindisi e Fasano