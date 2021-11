Fasano, scelto il nuovo allenatore: arriva Ciro Danucci

Il Fasano ha scelto il suo nuovo allenatore, dopo l'esonero di Giuseppe Mosca avvenuto nella giornata di ieri: sulla panchina della squadra biancazzurra siederà Ciro Danucci, tecnico classe 1983. Nella passata stagione Danucci ha guidato il Nardò, raggiungendo l'ottavo posto finale a quota 49 punti; il suo modulo di partenza è il 4-2-3-1, lo stesso utilizzato finora dal Fasano anche se non disdegna piccole variazioni come il 4-3-3 o il 4-4-2. Da calciatore ha svolto il ruolo di centrocampista e ha militato in diversi club pugliesi come Brindisi, Martina Franca, Taranto e Nardò.

Di seguito il comunicato del Fasano pubblicato sui propri canali ufficiali, dove il tecnico ha rilasciato le sue prime dichiarazioni:

È Ciro Danucci il nuovo allenatore dell’U.S. Città di Fasano. Il club biancazzurro ha scelto il 38enne tecnico tarantino per sostituire Giuseppe Mosca, sollevato dall’incarico dopo la sconfitta a Sorrento, la quarta nelle ultime cinque giornate.

Danucci, nato a Taranto il 28 giugno 1983, nella scorsa stagione, prima esperienza in panchina, ha allenato il Nardò in serie D conquistando un lusinghiero ottavo posto. Porta con sè il suo vice e match analyst Marco Perrone.

Da calciatore, nel ruolo di centrocampista, una lunga carriera chiusa a Nardò all’età di 37 anni dopo aver militato in tante squadre. In Puglia, oltre che con il club granata, ha giocato con Martina, Taranto e Brindisi, fra serie C e D. Vanta presenze anche in serie B con le maglie di Catania, Cesena e Juve Stabia.

“Sono contento dell’opportunità che mi viene offerta - le prime parole del neo-tecnico biancazzurro - avevo una gran voglia di tornare. Arrivo in una società sana, in una piazza importante e cercherò di trasferire le mie idee e la cultura del lavoro alla squadra, con l’obiettivo di trarre il massimo da ogni singolo calciatore”.

Danucci oggi dirigerà il primo allenamento a Locorotondo. Sarà presentato venerdì 19 alle ore 18,00 allo stadio comunale “Vito Curlo” in una conferenza stampa alla quale interverrà il presidente Franco D’Amico.