Fasano, il mese di aprile è il crocevia fondamentale per la corsa playoff

Il pareggio per 1-1 contro il Sorrento ha chiuso un marzo 'altalenante' per il Fasano, che ha raccolto inoltre una vittoria e due sconfitte. La formazione guidata da Ciro Danucci tuttavia è in piena lotta nella zona playoff, e ha tutta la voglia di rimanerci: aprile, in tal senso, è un crocevia fondamentale.

Il primo impegno del mese per i biancazzurri sarà quello dello stadio San Francesco D'Assisi domenica 3 aprile, quando affronteranno la Nocerina. Poi due derby pugliesi, entrambi da disputare allo stadio Curlo: domenica 10 aprile ci sarà il duello col Molfetta, giovedì 14 invece sarà la volta della sfida al Team Altamura. Mentre il 24 aprile è fissata la gara contro il Nola, allo stadio Sporting Club.