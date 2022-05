Fasano, caccia a punti fondamentali per la zona playoff

Un finale di campionato alla ricerca di altri risultati decisivi per restare nella zona playoff. Questo l'obiettivo principale del Fasano, attualmente quarto in classifica a quota 56 punti, pronto a riprendere la sua corsa dopo la sconfitta patita in trasferta a Nola (risultato di 2-1). Saranno ben quattro i derby pugliesi che la formazione allenata da Ciro Danucci dovrà affrontare nelle prossime settimane.

Si comincerà dalla sfida col Bisceglie allo stadio Curlo del 4 maggio, seguita dalla trasferta al Capozza contro il Casarano di domenica 8; domenica 15 maggio i biancazzurri accoglieranno il Nardò, per poi recarsi allo stadio Vicino per giocare contro il Gravina, uno degli concorrenti in questa cavalcata verso la postseason.