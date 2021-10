Il Fasano rimonta con carattere il Francavilla sul Sinni: decisiva la rete di Prado

Continua la sua corsa il Fasano, giunto al quinto risultato utile consecutivo: nel match dello stadio Scianni-Ruggieri di Alberbello, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie D (girone H), i ragazzi allenati dal tecnico Giuseppe Mosca sono riusciti a battere il Francavilla sul Sinni per 2-1. L'esito della gara si decide in un vivace primo tempo. Al 24' è Gentile a portare in vantaggio gli ospiti, tuttavia il Fasano ha la forza di reagire presto e guadagna un calcio di rigore per fallo su Battista: Capomaggio è freddo nel trasformare il tentativo dagli undici metri (29'). I biancazzurri non si fermano e al 38' mettono la freccia per il sorpasso con Prado, ben servito da un lancio di Del Col. Il Fasano ottiene la terza vittoria stagionale e sale a quota 11 punti in classifica.