Fasano, ripresa a suon di gol: vittoria in rimonta per 5-2 sul Gravina

A suon di gol. Il Fasano, nel match che ha sancito il ritorno allo stadio Vito Curlo, ha avuto la meglio sul Gravina per 5-2, in rimonta. Gli uomini guidati da Ciro Danucci passano in vantaggio grazie al tap-in di Losavio, ben servito da Sosa (12'). Gli ospiti però hanno la forza di ribaltare il risultato nella seconda metà del primo tempo, con Chiaradia al 27' e Borgia al 44'. La ripresa inizia col pareggio del Fasano firmato da Sosa al 47', seguito dalla prodezza da fuori area di Forbes che è valsa il tris (57'). Di Sosa, ancora una volta, al 77' e di Battista al 94' le reti che hanno chiuso la gara. Il Fasano ritorna a muovere la classifica dopo la sconfitta contro il Nardò salendo al quarto posto in classifica a quota 33 punti.