Fasano, arriva il primo successo stagionale: battuto 3-0 il Lavello

Fasano corsaro allo stadio Franco Pisicchio: nella terza giornata del campionato di Serie D, girone H, la formazione allenata da Beppe Mosca ottiene il suo primo successo stagionale battendo con autorità il Lavello. Una gara che si mette subito in discesa per gli ospiti, che colpiscono al 6' grazie all'attaccante Corvino, che approfitta di errore difensivo dei padroni di casa e insacca il pallone in rete. Il Fasano spinge e crea altri due pericoli alla porta difesa da Amata prima con Forbes che sfiora il palo e poi ancora con Corvino (tiro respinto dal portiere). Il Lavello reagisce col diagonale di Burzio, ma al 29' subisce il raddoppio firmato da Forbes, abile a finalizzare un contropiede dopo aver saltato un uomo. Nella ripresa i padroni di casa hanno l'occasione per accorciare le distanze. L'arbitro assegna un rigore per fallo di Del Col su Liurni, Suma respinge ma il penalty viene fatto ripetere: nel secondo tentativo l'estremo difensore del Fasano si supera e para ancora. Il Fasano resite e chiude la pratica al 95' grazie al rigore trasformato da Bernardini. Finisce 3-0, il Fasano sorride e porta a casa tre punti importantissimi.