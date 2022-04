Fasano, domenica c'è il posticipo serale contro il Molfetta: ecco come terminò il precedente della scorsa stagione

Fasano-Molfetta sarà il posticipo della trentaduesima giornata del campionato di Serie D, girone H: le due formazioni si affronteranno domenica 10 aprile allo stadio Curlo, alle ore 20:00: l'obiettivo degli uomini guidati da Ciro Danucci è quello di proseguire la propria striscia positiva, al momento giunta a due risultati utili consecutivi dopo il pareggio col Sorrento e la vittoria sulla Nocerina, per non perdere il treno playoff. In casa il Fasano ha incassato 7 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, per un totale di ventisette punti.

Nella passata stagione, tra le mura dello stadio fasanese, i padroni di casa fecero pari e patta contro il Molfetta nell'undicesima giornata giocatasi il 10 gennaio 2021. 0-0 il risultato al termine della partita.