D'Orsi replica a Losavio: il Fasano fa 1-1 contro il Nola

Il Fasano non arresta la sua corsa e prosegue il suo cammino positivo, seppur facendo un piccolo passo. Allo stadio Scianni-Ruggieri di Alberobello, nel match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie D, girone H, la formazione guidata da Ciro Danucci ha colto il quarto risultato utile consecutivo contro il Nola, pareggiando per 1-1. I padroni di casa partono forte e vanno avanti grazie al sigillo di Losavio al 30', su cross di Del Col: per l'attaccante classe 2001 è il primo centro stagionale. Gli ospiti, tuttavia, non mollano e nella ripresa ristabiliscono l'equilibrio con D'Orsi al 63'. I biancazzurri salgono così a quota 24 punti occupando il settimo posto in classifica.