Battista replica a Cacace: pari e patta tra Fasano e Sorrento

Gli ospiti si sono portati in avanti al 25', quando Cacace ha traformato il calcio di rigore assegnato per fallo su Tedesco, la replica dei padroni di casa non si è fatta attendere ed è arrivata al 35' con Battista che, dopo aver ricevuto il pallone in area, ha infilato un preciso tiro a giro di sinistro. Nel finale il Sorrento ha sfiorato il gol del nuovo vantaggio su una ripartenza di Petito, il cui tiro si è infranto però sul palo.

Nel secondo tempo sono stati i biancazzurri a rendersi pericolosi, trovando però sulla propria strada il portiere Del Sorbo: l'estremo difensore del Sorrento è intervenuto sul tentativo di Sosa e poi ha respinto il colpo di testa di Camara sugli sviluppi di un corner. Ceka ha invece neautralizzato una conclusione di Virgilio. Il Fasano sale a quota 49 punti, occupando il quarto posto in classifica.