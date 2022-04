Corvino trascina il Fasano nella rocambolesca vittoria contro il Team Altamura

Il Fasano non si ferma e contro il Team Altamura mette a segno il suo quarto risultato utile consecutivo, nella sfida andata in scena allo stadio Curlo. Diverse le emozioni regalate dalla gara, terminata con un vivace 3-2. I padroni di casa partono subito forte e si portano in vantaggio al 3', grazie a Corvino che finalizza al meglio il suggerimento di Forbes. I biancorossi però, proprio nelle ultimissime battute del primo tempo, riportano in equilibrio il risultato al 47', quando sugli sviluppi di un corner una deviazione di Camara provoca un autogol e quindi l'1-1 provvisorio.

Particolarmente movimentata la ripresa, nella quale si è scatenato ancora Corvino: l'attaccante biancazzurro, al 64', ha riportato in avanti i suoi su calcio di rigore, per poi siglare la sua tripletta personale al'81' in risposta al momentaneo pareggio ospite di Molinaro, arrivato con una girata a centro area al 66'. Il Fasano sale così a quota 53 punti, occupando il quarto posto e portandosi a sole tre lunghezze di distanza dal Bitonto.