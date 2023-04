Fasano, gli ultimi due match per concludere il campionato nel migliore dei modi

Quattro sconfitte nelle ultime quattro partite, ancora due appuntamenti per rialzarsi e migliorare il bottino finora conquistato in classifica. Il Fasano, già salvo aritmeticamente, può ancora migliorare l'attuale ottavo posto ottenuto grazie ai 43 punti messi a referto (11 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte). Il cammino dei biancazzurri si può dire comunque soddisfacente, in ogni caso è possibile che arrivi una chiusura di annata con dei risultati positivi rispetto alle ultime uscite.

Bisognerà comunque dare il massimo, perché di fronte ci saranno avversari di tutto rispetto. Domenica 30 aprile il Fasano affronterà allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno il Matera, con la possibilità di agganciarlo in classifica; domenica 7 maggio invece, allo stadio Curlo, arriverà il Barletta.