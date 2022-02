Il Fasano non molla e in nove pareggia contro la Virtus Matino

Prosegue l'imbattibilità del Fasano, arrivata ormai a sei partite: contro la Virtus Matino i biancazzurri hanno colto un pareggio per 2-2 contro la Virtus Matino nonostante abbia finito la gara in nove uomini per le espulsioni di Camara e Sosa. Ad aprire le danze nella contesa allo stadio Curlo è stato Del Col al 5', grazie ad un tiro-cross che ha beffato il portiere Leuci; successivamente Palmisano, al 33', ha pareggiato su calcio di rigore. La Virtus Matino nella ripresa è riuscita a portarsi in avanti con l'autogol di Callegari ma, al 91', ci ha pensato Bernardini ad impattare il match. Un'altra bella prova per la formazione guidata dal tecnico Ciro Danucci, che ha mantenuto il terzo posto in classifica a quota 44 punti, tanti quanti quelli raccolti dal Francavilla sul Sinni.