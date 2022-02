Il Fasano perde lo scontro diretto: 3-1 del Francavilla sul Sinni allo stadio Fittipaldi

Cade il Fasano dopo sei risultati utili consecutivi: allo stadio Fittipaldi è stato il Francavilla sul Sinni ad imporsi per 3-1, vincendo il duello che vedeva in palio il terzo posto della graduatoria. Nel primo tempo i biancazzurri riescono a creare diverse situazioni pericolose, senza però trovare precisione; e così i padroni di casa sono riusciti a passare in vantaggio grazie alla rete di Di Ronza al 39'. Nella ripresa il Francavilla sul Sinni non si ferma e prima raddoppia con Croce al 79' e poi sottoscrive il tris ad opera di Gentile (88'). Nel finale di gara, al 93', i biancazzurri trovano la rete della bandiera con Losavio, servito da Semenzin. A seguito di questa sconfitta il Fasano resta fermo a quota 44 punti, al quarto posto in classifica.