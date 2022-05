Serie D girone H, l'Audace Cerignola rifila un tris al Brindisi

Squadra in casa

Squadra in casa Audace Cerignola

Cade ancora una volta il Brindisi: a seguito della sconfitta contro la Mariglianese di domenica che comunque ha regalato il traguardo della salvezza, i biancazzurri sono stati battuti dall'Audace Cerignola per 3-0 nel recupero giocatosi allo stadio Monterisi. Il primo tempo della contesa è terminato a reti bianche, mentre nelle battute iniziali della ripresa l'Audace Cerignola si porta avanti sul 2-0 grazie alla doppietta dell'attaccante Malcore, con reti al 46' e al 47'; in extremis il tris a firma di Loiodice (87'). Finisce così, il Brindisi resta fermo a quota 46 punti in classifica.