Serie D, il Fasano ritrova il sorriso: vittoria pesante a Barletta

Dopo cinque sconfitte consecutive il Fasano è tornato a vincere: allo stadio Puttilli, nel match di debutto del tecnico Vito Costantini, i biancazzurri hanno battuto 3-1 il Barletta, rilanciando le proprie ambizioni di salvezza diretta quando manca una giornata al termine della regular season.

Gli ospiti hanno trovato il vantaggio al 20', quando Aprile ha insaccato una ribattuta su tentativo di Melillo; successivamente lo stesso Melillo, al 42', ha servito l'assist per il raddoppio firmato da Persano. Nel secondo tempo, al 50', Diaz ha accorciato le distanze per i padroni di casa andando a segno di testa sugli sviluppi di un corner. Finale movimentato: al 94' è giunto il tris di Dorato, ma al 97' il Barletta ha trovato il secondo gol con Basanisi ma alla fine gli ospiti hanno resistito e portato a casa un successo pesante. Il Fasano è salito così a quota 38 punti in classifica.