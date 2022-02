Serie D girone H: il Brindisi vince ancora, pari e patta del Fasano contro il Bitonto

Ancora un successo per il Brindisi, che allo stadio Paudice ha inanellato il terzo successo consecutivo contro il San Giorgio (risultato di 1-0). La formazione guidata da Nello Di Costanzo ha avuto la meglio grazie al quinto gol stagionale di Badje, arrivato al 77'. Tre punti fondamentali in ottica salvezza per i biancazzurri, che hanno scavalcato sia Nardò e Rotonda toccando quota 24 punti. E domenica 6 marzo c'è un altro appuntamento delicato, quello contro il Nola allo stadio Fanuzzi.

Scoppiettante pareggio per 2-2 del Fasano allo stadio Curlo, contro la seconda forza del campionato, il Bitonto. Ad aprire le danze è stato il gol di testa di Camara al 31', sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Corvino. Gli ospiti però hanno risposto subito, al 40', grazie a Lattanzio, espulso poi nel finale di frazione. Nella ripresa il Bitonto è riuscito, nonostante l'inferiorità numerica, a portarsi in vantaggio grazie a Santoro (60'); tuttavia i biancazzurri non hanno mollato e alla fine hanno pareggiato i conti con Corvino al 70', all'interno dell'area di rigore. Il Fasano ritorna a muovere la classifica mantenendo il quarto posto a quota 45 punti.