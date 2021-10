Brindisi, Di Costanzo sulla gara col Fasano: "Ogni partita può essere decisiva. Sensazioni positive per il futuro"

Alla ricerca dei primi tre punti stagionali: il Brindisi è atteso dalla sfida dello stadio Fanuzzi nel derby contro il Fasano, valevole per la nona giornata del campionato di Serie D, girone H (calcio d'inizio domenica 31 ottobre alle ore 14:30). Reduci dalla sconfitta di Nola, i biancazzurri intendono provare a dare una svolta alla stagione in un match comunque delicato, presentato dal tecnico Nello Di Costanzo alla vigilia. Queste le sue parole pubblicate dal Brindisi sui propri canali ufficiali:

“Una frase che ripeto spesso ai ragazzi è che, oltre alla partita di domani, saranno tutte partite della vita; purtroppo siamo in netto ritardo e ogni partita dobbiamo viverla come una partita importante che può essere decisiva un domani. Le sensazioni sui ragazzi sono positive, si applicano ad ogni allenamento; ovviamente abbiamo delle lacune che non nascondiamo, ma la società, con il nostro direttore Dionisio, sta già cercando di colmare. I giocatori mi fanno ben sperare per il futuro, perché ad ogni allenamento si sono impegnati e non si sono risparmiati mai".

Possibile qualche novità di formazione. Di Costanzo ha poi fatto una chiosa sul mercato: "Tra i nuovi arrivati qualcuno potrebbe esordire dall’inizio o a partita in corso; abbiamo una rosa con giocatori che possono essere determinanti, anche se sono ancora tutti sotto osservazione; il mercato è ancora aperto e chi farà al caso nostro resterà, chi non si impegnerà verrà sostituito, ma ripeto, sono fiducioso perché chi è presente nell’organico darà e farà di tutto per la causa del Brindisi".

Il Brindisi ha reso noto anche l'elenco dei convocati per la partita col Fasano. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Cervellera, Manca

Difensori: Spinelli, Alfano, Laneve, Nallo, Falivene

Centrocampisti: Vignes,Galdean, Merito, Falzetta, Esposito, De Luca, Zappacosta, Sibilla, Silvestro

Attaccanti: Romito, Gaeta, Rekik, Bubalo, Kordic, Trové