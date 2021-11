Fasano, il tecnico Mosca: "Contro il Brindisi vittoria importantissima per il morale e la classifica. I ragazzi stanno dando il massimo"

La vittoria nel derby contro il Brindisi è stato un toccasana per il Fasano, che nelle precedenti due settimane aveva incassato due sconfitte consecutive contro Bitonto e Rotonda. A decidere la sfida è stata la rete di Capomaggio, nella ripresa, al 57': il successo ha permesso ai biancazzurri di salire al settimo posto in classifica a quota 14 punti. Il tecnico del Fasano Giuseppe Mosca ha commentato la prestazione dei suoi soffermandosi soprattutto nella reazione avuta dalla squadra nella ripresa.

Queste le sue parole riportate dai canali ufficiali del club: "I derby si giocano così, la vittoria la dedichiamo ai nostri tifosi che ci hanno seguito in massa. La partita bisognava giocarla in questo modo, perché il terreno di gioco non permetteva di giocare palla a terra. La vittoria è importante per il morale e per la classifica, noi abbiamo avuto le occasioni più nitide. In certe circostanze a decidere l'esito della contesa è un episodio, e così è stato. I ragazzi stanno dando il massimo e stanno mostrando attaccamento alla maglia".