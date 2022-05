Brindisi, contro la Mariglianese potrebbe arrivare la salvezza: tutte le combinazioni possibili

Il Brindisi è pronto a tornare in campo dopo il rinvio della gara contro l'Audace Cerignola: domenica 15 maggio allo stadio Fanuzzi, è previsto il duello con la Mariglianese alle ore 15:00. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto per la salvezza, visto che entrambe le formazioni sono separate da soli 3 punti in classifica (46 per i biancazzurri, 43 per i campani): gli uomini guidati da Nello Di Costanzo, vincendo, otterrebbero la permanenza in Serie D in anticipo.

Per raggiungere il traguardo però potrebbe bastare anche un pareggio. Tuttavia il Nardò, impegnato a Fasano, e il Lavello, di scena a Sorrento (entrambi a 42 punti), dovrebbero portare a casa lo stesso risultato o incassare una sconfitta; i biancazzuri si salverebbero anche con un ko, a patto che arrivi lo stesso risultato anche per Nardò e Lavello.