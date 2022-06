Serie D girone H, Brindisi: tutti i numeri della stagione 2021/2022

Per il Brindisi è stata un'annata più che soddisfacente: i biancazzurri infatti, al termine di un'autentica calvacata nella seconda parte di stagione, hanno conquistato la salvezza in Serie D. Decisivi il contributo dell'allenatore Nello Di Costanzo, che ha sostituito l'esonerato Mauro Chianese ad ottobre, e il mercato di gennaio che ha rimpolpato l'organico. Alla fine il Brindisi ha conquistato il decimo posto in classifica, a quota 49 punti, grazie 14 vittorie, 7 pareggi e 17 sconfitte. Ammontano a 42 i gol all'attivo, mente sono stati 55 quelli subiti.

Tra le mura dello stadio Fanuzzi i biancazzurri hanno racimolato 8 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte; in trasferta invece sono arrivati 6 successi, 3 pareggi e 10 ko. Il filotto di vittorie più lungo è giunto dalla ventiquattresima alla ventisettesima giornata (4 consecutive); Pesante il ruolino delle prime 6 giornate, dove sono arrivati altrettanti ko. Il 4-2 rifilato al Nardò il 24 aprile risulta come il successo più ampio, i ko con margine più ampio sono stati i 4-0 subiti ad opera di Audace Cerignola e Bitonto (rispettivamente il 19 gennaio e il 2 febbraio).