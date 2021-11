Lavori al Fanuzzi, il Brindisi gioca a Maruggio: autobus a disposizione dei tifosi

Brindisi-Team Altamura si giocherà allo stadio Demitri di Maruggio, visto che il manto erboso del Fanuzzi è sottoposto a dei lavori di rifinitura. Questa la decisione ufficiale riguardo il match dell'undicesima giornata del campionato di Serie D, girone H. 110 i posti per la tifoseria locale, mentre per quella ospite non sarà aperta la vendita dei biglietti. La società biancazzurra ha reso noto inoltre che verrà messo a disposizione un autobus da 65 posti (a titolo gratuito), grazie anche alla ditta Real Bus, per raggiungere la struttura.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Brindisi sui propri canali ufficiali:

SSD Brindisi comunica che domenica 14 Novembre, la gara con Team Altamura che si disputerà alle ore 14.30, valevole per l’undicesiama giornata del Campionato di Serie D girone H, avrà luogo presso lo Stadio Demitri di Maruggio.

Si comunica che i posti a disposizione della tifoseria locale saranno 110. Il costo del ticket sarà unico: 10 euro. Gli abbonamenti (70) varranno regolarmente anche per il match coi biancorossi.

Non sarà aperta la vendita dei tagliandi per la tifoseria ospite. Al Team Altamura saranno concessi 20 accrediti.

A causa del disagio creato dallo spostamento della gara fuori dalla provincia di Brindisi, la società, insieme alla ditta Real Bus, mette a disposizione a titolo gratuito un autobus da 65 posti a favore di chi è impossibilitato a raggiungere Maruggio con mezzi propri. Nelle prossime ore verranno fornite maggiori informazioni a riguardo.