Fasano, equilibrio sostanziale tra casa e trasferta. Domenica sfida al San Giorgio

Contro il Brindisi è arrivata una vittoria che al Fasano mancava da due settimane: la rete di Capomaggio al 57' ha regalato i tre punti ai biancazzurri, reduci dalle sconfitte incassate contro il Bitonto (3-0) e il Rotonda (1-0). Ora gli uomini allenati da Giuseppe Mosca puntano a ritrovare quella continuità giusta per continuare a mantenere o anche migliorare l'attuale classifica. L'occasione giusta si presenterà domenica 7 novembre, quando allo stadio Veneziani arriverà il San Giorgio, avversario del match valevole per la decima giornata del campionato di Serie D, girone H. Calcio d'inizio fissato per le 14:30.

In questo scorcio di stagione emerge un dato che racconta l'equilibrio sostanziale del rendimento del Fasano tra casa e trasferta: dei 14 punti finora totalizzati 7 sono stati conquistati tra le mura amiche e 7 fuori (dove sono state giocate 5 partite). Sono 2 i ko patiti in trasferta, contro Audace Cerignola e appunto Bitonto, mentre l'ultimo successo in casa è quello ai danni del Francavilla sul Sinni per 2-1 lo scorso 17 ottobre. Saldo equilibrato anche per quanto riguarda la differenza reti, con 10 gol fatti e 10 subiti.