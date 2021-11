Serie D girone H, Fasano: esonerato il tecnico Giuseppe Mosca

Termina l'avventura del tecnico Giuseppe Mosca alla guida del Fasano: l'allenatore infatti è stato esonerato nella giornata di oggi. Mosca, in carica da luglio 2021, lascia la squadra all'undicesimo posto in classifica, a quota 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte). La società è al lavoro per trovare il sostituito, sono attesi degli sviluppi nelle prossime ore.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Fasano tramite i propri canali ufficiali:

L’U.S. Città di Fasano comunica che in data odierna il Sig. Giuseppe Mosca è stato sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra.

La società ringrazia il mister per la professionalità dimostrata e il lavoro svolto in questi mesi per il sodalizio biancazzurro e gli augura un buon proseguimento di carriera.

Nelle prossime ore sarà comunicato il nome del nuovo allenatore.

Oggi la squadra ha ripreso gli allenamenti a Locorotondo agli ordini del preparatore atletico prof. Luigi D’Oria, in vista della prossima gara interna con la Nocerina.