Fasano da sballo: 3-0 al Gravina e primo posto solitario in classifica

Il Fasano trionfa contro il Gravina e si regala il primo posto solitario in classifica. Allo stadio Curlo i biancazzurri hanno centrato il quinto successo stagionale col risultato di 3-0, restando imbattuti assieme a Casarano e Nardò e consacrandosi come una delle rivelazioni del girone H della Serie D. I padroni di casa si sono portati in vantaggio praticamente al primo minuto, quando Calabria è andato a segno. Il Fasano ha continuato a spingere e al 44' Corvino, servito dopo un'azione personale di Battista, ha infilato il raddoppio; nel secondo tempo la formazione guidata da Ivan Tisci ha colto il tris con Forbes, abile a sfruttare un errore di Romani su una rimessa laterale al 66'. Il Fasano ha così raggiunto quota 18 punti in classifica.