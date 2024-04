Fasano, momento no senza fine: la Polisportiva Santa Maria Cilento espugna il Curlo

Il Fasano incassa una nuova sconfitta, la quinta consecutiva. Allo stadio Curlo i biancazzurri sono stati battuti dalla Polisportiva Santa Maria Cilento ultima in classifica, che ha avuto la meglio per 3-0: la formazione guidata da Luca Tiozzo resta in zona playout, anche se a due giornate dalla fine la zona che vale la salvezza diretta è distante due punti. Saranno decisive le prossime due partite contro Barletta e Paganese.

Gli ospiti hanno trovato per due volte la via del gol nel giro di pochi minuti: al 7' Di Fiore ha rotto l'equilibrio, mentre al 12' Catalano ha chiuso al meglio una ripartenza; al 70' è arrivato anche il tris, firmato da Gaeta. Il Fasano è rimasto fermo a quota 35 punti.