Fasano, altro ko: il Rotonda la spunta col risultato di 1-0

Allo stadio Veneziani di Monopoli il Fasano raccoglie la seconda sconfitta consecutiva in campionato, nel match contro il Rotonda valevole per l'ottava giornata del girone H della Serie D. Gli ospiti sono riusciti ad avere la meglio col risultato di 1-0 grazie alla rete firmata da Medina al 4'. I biancazzurri hanno provato a reagire, ma senza trovare lo spunto giusto per il pareggio; il portiere Suma si è reso protagonista parando un calcio di rigore a Ferreira da Luz nel secondo tempo. Il Fasano resta così fermo al nono posto in classifica, a quota 9 punti.

Il tecnico Giuseppe Mosca ha commentato così la gara tramite i canali ufficiali del club:

"Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi che si sono battuti dall'inizio alla fine. Ho fatto loro i complimenti a fine partita negli spogliatoi. Hanno dato tutto, purtroppo la partita si è messa subito in salita, sui binari che voleva il Rotonda, schierato con cinque difensori. Era difficile scardinare la loro difesa, molto chiusa. A causa delle assenze ho dovuto schierare alcuni giocatori non nei loro ruoli congeniali, ovvero Del Col centrale difensivo e Forbes esterno di difesa. Abbiamo fuori quattro giocatori fuori per infortunio, tra questi Corvino che è un elemento troppo importante nell'economia del nostro gioco. Ma dobbiamo stringere i denti, recuperare gli infortunati e con una settimana piena di lavoro preparare al meglio il derby di Brindisi, a cui i nostri tifosi tengono tantissimo".