Fasano, ultimo turno decisivo per la salvezza diretta: le combinazioni

Il successo contro il Barletta nello scorso turno ha rilanciato le ambizioni di salvezza del Fasano, che all'ultima giornata si giocherà tutto per conquistare la salvezza diretta: domenica 5 maggio, nell'ultima giornata della regular season, i biancazzurri affronteranno la Paganese allo stadio Curlo (calcio d'inizio alle ore 15:00).

La formazione guidata da Vito Costantini è al tredicesimo posto a quota 38 punti, ad otto lunghezze di distanza dal sedicesimo posto occupato al momento dal Barletta; per ottenere la salvezza diretta dunque il Fasano deve mantenere tale distanza, in quanto da otto punti in poi di distacco lo spareggio non di disputa e, di conseguenza, la peggior classificata retrocede direttamente in Eccellenza. Serve dunque una vittoria, anche per evitare il sorpasso dell'Angri (che affronterà proprio il Barletta).

Al Fasano potrebbe bastare anche un pareggio, a patto che il match Angri-Barletta finisca con il medesimo risultato e che il Bitonto (penultimo a 30 punti) non vinca contro il Casarano.