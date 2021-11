Serie D Girone H: il Fasano cade contro il San Giorgio, decide Raiola

Si ferma la corsa del Fasano, dopo la vittoria esterna nel derby contro il Brindisi. Allo stadio Veneziani è stato sconfitto dal San Giorgio nella decima giornata del campionato di Serie D, girone H, ottenendo così la seconda sconfitta casalinga consecutiva in questo torneo (la quarta complessiva): a decidere la sfida è stato lo spunto Raiola al 12' del primo tempo. Gli uomini allenati da Giuseppe Mosca non riescono a trovare in seguito l'occasione giusta per cambiare il risultato. Finisce 1-0, il Fasano resta fermo al nono posto in classifica a quota 14 punti, assieme al Molfetta.