Brindisi, buona la prima: Francavilla in Sinni battuto per 2-0

Buona la prima per il Brindisi che ha espugnato per 2-0 lo stadio Fittipaldi, battendo l'ostico Francavilla in Sinni: dopo aver incassato l'eliminazione in Coppa Italia contro il Fasano, arriva la prima vittoria stagionale per il tecnico Ciro Danucci, che ha ottenuto un risultato importante su uno dei campi più impegnativi del girone H della Serie D. I biancazzurri si sono portati in avanti nelle prime battute di gioco, al 9', grazie al primo centro di uno dei colpi del mercato, l'attaccante Dammacco; a sigillare il risultato è stato un altro volto nuovo, Di Piazza, che ha finalizzato un'azione personale all'88'.

Francavilla in Sinni-Brindisi, il tabellino

FRANCAVILLA: Maione, Vaughn (63’ Esposito G.), Nicolao, Esposito A., Pezzi, Raimo, Buchicchio (78' Majore), Pizzutelli, Kordic (54’ De Marco), Nole(74’ Petruccetti), Marconato.

A DISPOSIZIONE: Liso, Dopud, Palladino, Esposito G., Di Ronza, Ferraiuolo, Petruccetti, Majore, De Marco.

ALLENATORE: De Luca.

BRINDISI: Vismara, Esposito, Zampa (90' De Lucas), Cancelli, Dammacco (70’ Bittaye) , D’Anna (84' Triarico), Valenti, Sirri, Santoro (74’ Di Piazza), Baldan, Stauciuc (65’ Minaj).

A DISPOSIZIONE:Oliveto, Santochirico, Gorzelewski, Triarico, Di Piazza, De Rosa, De Lucas, Minaj, Bittaye.

ALLENATORE: Danucci.

AMMONITI: 14’ D’Anna (B), 46’ De Luca (F); 56’ Raimo (F), 66’ Zampa (B),

ESPULSI:

MARCATORI: 9’ Dammacco (B), 43' Di Piazza (B).

RECUPERO PRIMO TEMPO: 1’

RECUPERO SECONDO TEMPO: 5'

Note : 200 spettatori.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Brindisi