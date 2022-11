Si ferma la corsa del Brindisi: il Matera la spunta per 2-1

Seconda sconfitta stagionale per il Brindisi, che allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno è caduto per mano del Matera: 2-1 il risultato finale della gara. Dopo la classica fase di studio iniziale i padroni di casa, in meno di dieci minuti, sono riusciti ad andare a segno per due volte: a sbloccare il risultato è stato Figliomeni al 23', mentre a seguire è arrivata la marcatura di Iaccarino al 32'. Nella ripresa i biancazzurri di Ciro Danucci hanno accorciato le distanze grazie a Di Piazza (70') ma non è bastato: il Brindisi resta così fermo a quota 18 punti in classifica.

Matera-Brindisi, il tabellino

MATERA: Pozzer, Ferrara (75’ Zielski), Vicente, Bottalico, Donida, Montanino, Figliomeni, Russo, Iaccarino(73’ Donose, Piccioni (58’ Tiganj), Manu. A DISPOSIZIONE: Demalija, Sellitti, Tiganj, Gerardi, Zielski, Orefice, Cum, Gjuci, Donose.ALLENATORE: Ciullo

BRINDISI:Oliveto, Esposito, Zampa (76’ De Lucas), Cancelli, Dammacco, D'Anna, Valenti, Malaccari (46' Di Piazza), Sirri, Palumbo (56' Stauciuc), Baldan. A DISPOSIZIONE: Vismara, Gorzelewski, Triarico, Di Piazza, De Rosa, De Lucas, Mancarella, Stauciuc. ALLENATORE: Danucci.

AMMONITI: 57' Piccioni (M), 62’ Stauciuc (B), 77’ De Lucas (B), 84’ Baldan (B).

ESPULSI: 86’ Valenti (B)

MARCATORI: 23' Figliomeni (M), 32' laccarino (M), 70’ Di Piazza (B),

RECUPERO PRIMO TEMPO: 0

RECUPERO SECONDO TEMPO:4’

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Brindisi