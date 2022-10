Il Fasano la spunta nel finale: i biancazzurri battono il Molfetta per 3-2

Scoppiettante vittoria del Fasano allo stadio Paolo Poli, nel derby pugliese contro il Molfetta: la formazione guidata dal tecnico Ivan Tisci ha avuto la meglio per 3-2 in un match caratterizzato da un vivacissimo botta e risposta. Sono stati i padroni di casa ad andare in vantaggio al 13', grazie al centro di Coratella; tuttavia, nel finale del primo tempo, l'attaccante biancazzurro Di Federico ha firmato una doppietta con reti al 36' e al 43'. Nel secondo tempo i biancorossi hanno trovato il gol di Manzo al 57': il match non è calato al livello di ritmo e all'82' Corvino è andato a segno regalando la vittoria ai suoi. Il Fasano, dopo questo successo, è salito a quota 11 punti, gli stessi di Brindisi e Casarano.