Vittoria a Nardò e ko Cavese: Brindisi a tre punti dal primo posto

Il Brindisi fa suo lo scontro diretto contro il Nardò e non solo conquista il secondo posto solitario, ma si porta a sole tre lunghezze dalla capolista Cavese battutta per 2-1 dal Martina: la corsa al primo posto è di fatto riaperta, considerando che domenica 30 aprile i biancazzurri ospiteranno proprio la formazione campana nel duello decisivo per la vetta della classifica. I biancazzurri guidati da Ciro Danucci hanno avuto la meglio sui granata con il risultato di 2-0. Nella ripresa, al 59', gli ospiti hanno trovato il gol del vantaggio grazie ad Opoola: per l'attaccante classe 2004 si è trattato del nono gol stagionale; al 90' il capitano D'Anna ha trovato il centro che ha chiuso praticamente i conti. Il Brindisi è salito dunque a quota 63 punti, continuando a sognare la promozione diretta in Serie C: in caso di arrivo a pari punti di due formazioni al primo posto, si giocherebbe lo spareggio.

Il tabellino

NARDÒ: Viola, Russo (33’ st Bonilla), Lanzolla, Dambros, Ferreira, Antonacci( 33’ st Polichetti), Fedel (18’ st Pinto), Ciracì, De Giorgi, Montinaro(24’ pt Gjonaj), Addae (43’ st Mengoli). A DISPOSIZIONE: Plitko, Orlando, Pinto, Mengoli, Gjonaj, Bonilla, Polichetti, Urquiza, Stragapede. ALLENATORE: Nicola Ragno.

BRINDISI: Vismara, Cancelli, Dammacco( 24’ pt Ceesay),D’Anna (47' st Baldan),Valenti (47' st De Rosa) Malaccari (44’ st Triarico), Opoola, Sirri, Di Modugno, Santoro(35’ st Felleca). A DISPOSIZIONE: Di Fusco, Esposito, Triarico, Felleca, De Rosa, Ceesay, Baldan, Malaccari, Stauciuc. ALLENATORE: Ciro Danucci.

MARCATORI: 14’ st Opoola (BR), 90’ st D’Anna (BR).

AMMONITI: 10’ pt Ferreira (NA), 26’ pt Santoro (BR), 7’ st Di Modugno (BR), 16’ st tesserato Brindisi, 17’ st Dambros (NA), 32’ st Pinto (NA), 41’ st Vismara (BR), 42’ st Addae (NA).

ESPULSI: 28’ st Ferreira (NA) per doppia ammonizione.

RECUPERO PRIMO TEMPO: 3’.

RECUPERO SECONDO TEMPO: 4’.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Brindisi